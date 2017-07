Vendedor de churros perde a vida em Curitiba

Um jovem de 24 anos, que trabalhava como segurança, morreu ao reagir a um assalto no início da noite desta segunda-feira (3). Ele vendia churros, segunda profissão que escolheu para aumentar o orçamento, quando acabou abordado por um homem armado, na Rua Odete Cincora Pereira da Cunha, no bairro Jardim Nesita, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba.

Ao defender o material utilizado para o trabalho autônomo, o jovem, casado e pai de dois filhos de três e sete anos, acabou baleado.

“Ele entregou o dinheiro, em torno de R$ 30, mas o ladrão disse que era muito pouco. Ao ver que teria o veículo levado, acabou entrando em luta corporal com o bandido e levou dois tiros”, lamentou à Banda B o delegado João Chagas, de Campina Grande do Sul, que investiga o caso.

No local, a família do jovem permanecia inconsolável com o que aconteceu, lamentando o fato dele ter sido morto enquanto trabalhava honestamente para sustentar os filhos. O corpo do trabalhador, morador no Centro da cidade metropolitana, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML).

