Traficante foge para o Paraguai e abandona veículo com 1,180 tonelada de maconha

Depois de não obedecer ordem de parada da polícia, traficante abandonou caminhonete roubada carregada com 1.180 tonelada de maconha, atravessou a fronteira e fugiu para o Paraguai. A apreensão aconteceu por volta de 21h40 de ontem (3), na MS-164, em Ponta Porã.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Policiais Rodoviários Estaduais, realizavam ficalização no km 105 da MS-164, quando deram ordem de parada ao condutor de uma Toyota Hilux com placas de Campo Grande.

O condutor não obedeceu e realizou um retorno, voltando para a cidade de Ponta Porã e uma outra caminhonete que estava na frente, fugiu sentido ao assentamento Itamarati.

Os policiais começaram a perseguir a Hilux, quando minutos depois, o traficante abandonou o veículo na rodovia em uma curva e entrou no Paraguai. Ele não foi preso.

A caminhonete foi removida até o posto policial e em vistoria, foram encontrados inúmeros tabletes de maconha, tanto na carroceria, quando no banco dos passageiros, assoalho e nas três portas do veículo.

Depois de pesada, a maconha totalizou 1.180 quilos divididas em 1.159 tabletes. Em seguida, os policiais foram até ao assentamento Itamarati par atentar encontrar a outra caminhonete que fugiu, porém nem o veículo nem o condutor foram localizados.

Ao retornarem ao posto, os policiais foram informados que um veículo com as mesmas características da fuga, foi encontrado abandonado e capotado às margens da rodovia MS-384.

No local, a Polícia Militar de Antônio João cuidava do caso.