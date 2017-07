Traficante é preso transportando 200 quilos de cocaína em carga de soja

Compartilhar no Facebook

Junior Vargas Batista, de 28 anos, foi preso em flagrante transportando cerca de 200 quilos de cocaína, em carregamento de soja nesta madrugada, na BR-463, em Dourados. Droga foi adquirida em Ponta Porã.

Segundo informações da PRF, a carreta com placas de Ponta Porã seguia pela rodovia, quando condutor foi abordado por agentes da polícia. Durante vistoria no veículo, foram encontrados, em meio a carga de soja, vários tabletes do entorpecente.

Diante do flagrante, motorista informou que a droga foi adquirida em Ponta Porã e, na ocasião, seguia para ser entregue no porto de Paranaguá (PR). Ele foi preso em flagrante e encaminhado junto com a droga até um posto policial.