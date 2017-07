Compartilhar no Facebook

Por volta da meia-noite de hoje (04) um menor foi apreendido com maconha em ônibus durante operação de rotina no posto PRF da BR 272, em um itinerário Dourados/MS até Londrina/PR.

Ao revistar o interior do coletivo, foi localizado no bolso da jaqueta de um menor de idade, 610 gramas de maconha. Segundo o adolescente, o entorpecente seria levado para Londrina. Diante dos fatos ele recebeu voz de apreensão e foi encaminhado, juntamente com a droga, para a Polícia Civil.

PortalGuaira