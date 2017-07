Cicloturismo reúne 712 inscritos na etapa de Marechal Rondon

A etapa do Cicloturismo Regional que foi realizada neste domingo (02), em Marechal Cândido Rondon, contou com 712 inscritos. A informação é de integrantes da organização do evento.

Os ciclistas tiveram como ponto de largada o antigo Centro de Eventos e percorreram dois trajetos: o menor com 23 quilômetros e o maior com 40 quilômetros. Eles passaram por estradas de asfalto e de chão, assim como por belas paisagens no interior do município.

Os participantes vieram de diversas cidades da região e do Paraguai, sendo que a etapa rondonense é avaliada como uma das maiores já organizadas.

