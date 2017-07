Nascidos em dezembro podem sacar FGTS neste sábado

Trabalhadores nascidos em dezembro que esperam pelo dinheiro de contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) já podem comemorar. Nesta segunda-feira (3), a Caixa Econômica Federal anunciou a antecipação do saque, que será liberado no próximo sábado (8). A previsão inicial, conforme o calendário de pagamento, era de que o benefício fosse liberado no dia 14 de julho.

Conforme informações do banco, 2,5 milhões de trabalhadores terão direito ao saque previsto para julho. O valor disponibilizado aos nascidos em dezembro é de R$ 3,5 bilhões, o que equivale a 8% do valor total liberado.

Para atender a demandam, duas mil agências abrirão no sábado, entre às 9 e 15 horas. As agências selecionadas terão atendimento exclusivo para realizar pagamento de contas vinculadas FGTS, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do Cartão Cidadão.

Andimento diferenciado neste sábado, está prevista a abertura antecipada de todas as agências da Caixa, na segunda-feira (10). A previsão é de que as unidades sejam abertas duas horas antes, exclusivamente para pagamentos das contas inativas do FGTS. Nas regiões em que os bancos abrem às 9 horas, as agências abrirão às 8 horas e terão o horário de atendimento prorrogado em uma hora.

Em Mundo Novo a agencia bancaria esta instalada na região central, avenida Brasil, igualmente as demais cidades, um grande comparecimento de pessoas.

Opções de saque –

Contas inativas com saldo até R$ 1,5 mil poderão ser sacadas no autoatendimento da Caixa apenas com senha do Cartão do Cidadão (sem a necessidade do plástico). Já para valores entre R$ 1,5 mil e R$3 mil será necessário que o trabalhador possua o Cartão do Cidadão e senha para pagamentos no autoatendimento.

Outra opção para saque são os canais parceiros, como correspondentes e unidades Lotéricas, onde são permitidos saques de até R$ 3 mil, desde que apresentando o documento de identificação do trabalhador, Cartão do Cidadão e a respectiva senha.

Valores acima de R$ 3 mil serão sacados exclusivamente nas agências da CAIXA. Para valores superiores a R$ 10 mil será necessária a apresentação da carteira de trabalho ou documento que comprove a extinção do vínculo do trabalho.

Para os clientes da Caixa que têm conta poupança individual, o crédito será realizado automaticamente, conforme calendário. O valor estará disponível na conta no dia da abertura do calendário mensal. Os correntistas poderão optar em receber o crédito em sua conta corrente, pelo site do banco, ou pelo Telesserviço (0800 726 2017).

Registros –

De acordo com dados da Caixa Econômica Federal, até a última quarta-feira (28) foram pagos mais de R$ 38,2 bilhões referentes às contas inativas do FGTS. Em junho, o saque foi liberado para 22,6 milhões de trabalhadores.

Trabalhadores que ainda não sacaram o FGTS das contas inativas também devem ficar atentos, pois o prazo termina no dia 31 deste mês. Depois disso, não será possível fazer o saque.