Locutor popular de Guaira faleceu na noite deste domingo

Falece em Toledo o radialista guairense Ademar Pessoa de 45 anos, na noite de domingo (2) a caminho do Hospital Bom Jesus de Toledo. Ademar que havia passado por uma cirurgia na última semana, precisou ser internado novamente e encaminhado para Toledo no mesmo hospital.

Na noite de domingo ele não resistiu e acabou entrando óbito durante o trajeto para ser internado em Toledo.

Ademar Pessoa que é guairense nascido no distrito de Salamanca, atuava em uma locução popular com uma programação que passou parte do dia dia, sendo dono de uma voz inconfundível, teve passagens por emissoras de Marechal Rondon e Terra Roxa.

Em Guaira , por mais de uma década esteve à frente de programas na Rádio Guaíra AM, onde se popularizou, sendo apresentador de inúmeros eventos e na Assessoria de Comunicação do Município. Em 2016 não hesitou em promover suas idéias em uma rádio sua, dando inicio a Rádio Divisa FM.