Traficante de Crack é preso em Naviraí

Foi preso em flagrante Marisson Gleyson Melo da Silva, de 27 anos, após um trabalho de investigação pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), pela Delegacia de policia Civil de Naviraí, que estava na captura do vulgo “Manôlo” acusado do crime de tráfico de drogas. As investigações do SIG apontavam Manôlo como um comerciante de crack pela cidade. Na tarde de ontem (29), uma equipe do SIG flagrou Manolo, abordo de um moto-taxi, e diante da suspeita de que ele estaria levando consigo drogas para vender em algum ponto da cidade, os policiais realizaram a abordagem do mesmo. Em uma revista pessoal, foi encontrada dentro da cueca de Manôlo, uma sacola plástica contendo cinco porções de crack, já devidamente embaladas para venda. Após ser constatado que Manôlo estava comercializando drogas, a equipe do SIG se deslocou até uma residência localizada no bairro Jardim Vila Nova, aonde segundo informações teria mais drogas pertencentes a ela. Ao chegarem à referida residência, a equipe doa SIG foi recebida por uma moradora do local, que franqueou a entrada dos policiais. Ao ser questionada, se Manôlo estava freqüentando sua casa e se ele teria deixado alguma droga no local, ela disse que sim, e buscou uma sacola plástica entregando aos policiais. Dentro da sacola havia mais 18 porções de crack, com as mesmas características das que haviam sido apreendidas com Manôlo momentos antes. Em uma revista na residência, os policiais encontraram um rolo com de papel alumínio usado parcialmente, provavelmente para embalar as poções de crack e uma navalha com vestígios de drogas na lâmina. Diante dos fatos, Manôlo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o 1ª DP, aonde ele foi autuado em flagrante.

