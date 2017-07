Sequestradora invade residência e tenta levar bebê de 8 meses

Uma mãe passou por momentos de terror nesta quinta-feira (30), na cidade de Dourados , quando uma mulher invadiu sua residência e tentou levar o bebê de 8 meses da vítima.

A mãe de 21 anos estava sozinha em sua casa com o bebê quando a mulher invadiu a residência e pegou o bebê, momento em que a vítima ao ver a situação conseguiu tomar a criança dos braços da sequestradora.

De acordo com o jornal O Progresso, um veículo Volkswagen Voyage com um homem gordo estava esperando pela mulher do lado de fora. A sequestradora, que seria branca, de cabelos pretos, fugiu com o motorista.

A mãe com medo no Facebook fez um alerta sobre o acontecido alertando as pessoas sobre a sequestradora. Ela registrou um boletim de ocorrência na delegacia da cidade, e a polícia investiga o caso.