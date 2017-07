Lanchonete Araken de Naviraí completa 30 anos

Consagrado na atividade da Gastronomia, o Empresário, Hailton Santos Silva, de 56 anos; popular e carinhosamente conhecido como “Araken”; nascido na cidade de Paranavaí-PR, chegou á Naviraí-MS; por volta de 1.975, quando ainda tinha seus 14 anos; passados os anos, formou família com a esposa Rosemeire Gonçalves Silva, tendo os filhos, Luan Henrique e Ana Carolina.

No mês de Julho de 2017, Araken Chopperia e Pizzaria, a mais tradicional lanchonete da cidade, que também já teve atividades expandidas por Dourados e Caarapó, mas sempre com raízes fincadas em Naviraí, comemora 30 anos de atividade no segmento da gastronomia e atendimento ao público.

São 30 anos de dedicação aos clientes, sempre objetivando a excelência no atendimento e na qualidade dos serviços prestados aos frequentadores que sempre foram tratados com a maior importância por parte da empresa.

De acordo com o proprietário “Araken”, oferecer profissionalismo no atendimento aos clientes, sempre foi e será prioridade de sua empresa; que além de oferecer um cardápio variado, com inúmeras opções de gosto e paladar, constantemente tem procurado atualizar-se no mercado de trabalho, buscando qualificação profissional, participando de workshops específicos, sobre gastronomia, cursos de como servir bem, seja uma boa bebida, drink’s, coquetéis ou cervejaria; como também saber preparar um bom prato, seja porções ou refeições.

Tudo o que envolve um bom atendimento, tem sido preocupação ao longo dos 30 anos do “Araken Chopperia e Pizzaria”; que se renova constantemente, de acordo com a necessidade do mercado; essa revitalização é o que tem consolidado o nome da empresa, como a mais tradicional lanchonete da cidade; principalmente em um período em que, empresas abrem e fecham com muita frequência; e sempre contrariando as estatísticas, a empresa “Araken” tem se firmado por todos esses anos; isso demonstra que, dedicação e constante readequação, tem dado resultado positivo e fortalece os ânimos para continuar investindo e se reinventando; afirma o popular “Araken”.

Nesses 30 anos de atividade da família “Araken” é importante ressaltar a imensa lista de clientes e amigos conquistados ao longo dessa trajetória; o empresário Hailton, se emociona ao falar de amigos e clientes, que fazem parte do seu dia-a-dia.

“Estar aqui na lanchonete é minha vida, é aqui que eu passo a grande parte do meu dia, é aqui que encontro os amigos e conheço as famílias, e é daqui que sobrevivemos; e tenho que agradecer a cada cliente, a cada amigo e a cada família, que diariamente, constroem junto comigo a minha história e da minha família, sou grato a Deus por tudo e por todos, que fazem parte da minha vida”. Relata emocionado “Araken” ao falar da sua história.

A lanchonete “Araken” oferece diariamente a seus clientes um cardápio variado de petiscos e porções, pizzas, lanches e uma lista diversa de bebidas e sucos; lembrando ainda que esporadicamente de acordo com a exigência do mercado também disponibiliza, caldos, pratos executivos e refeições completas, de acordo com o gosto do cliente; e sempre acompanhados de uma boa música ao vivo, principalmente aos finais de semana, seja em área coberta ou ao ar livre, pois possui uma infraestrutura privilegiada, o que torna suas dependências, um lugar amplo, arejado e com um bom ambiente familiar; e de ótima opção para passar momentos agradáveis com amigos no happy hour ou a noite.

Um detalhe curioso; você sabe de onde surgiu o nome “Araken”? pois bem; as atividades do empresário na ramo da gastronomia surgiram na época da Copa do Mundo de Futebol de 1.986 no México, onde existia um mascote no Brasil, que se chamava “Araken” o Show-Man, daí em diante alguns clientes e amigos começaram a chama-lo desse nome, e pegou mesmo, e após 30 anos, “Araken” se consolida como o nome mais forte e lembrado, quando o assunto é lanchonete, choperia e pizzaria.

O empresário Hailton, com sua esposa e filhos, fazem parte de uma família tradicional, respeitada e de credibilidade na sociedade naviraiense; pois além de estarem presentes na vida econômica da cidade, também desenvolvem um importante papel na área social da comunidade, participando efetivamente das atividades desenvolvidas pela Igreja “Espaço Esperança” em Naviraí, onde são fies e voluntários nas inúmeras ações realizadas junto a comunidade; e todas essas iniciativas da família “Araken” lhes dão uma reputação confiável e de respeito junto aos clientes e amigos; que também comemoram com a “Família Araken” os 30 anos de suas atividade. Parabéns a todos.

JK NEWS