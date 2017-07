Compartilhar no Facebook

Na noite de quinta-feira (29) no Terminal Rodoviário de Naviraí três pessoas agrediram a paulada um homem de 52 anos que dormia no local. O homem que disse que seguiria para Itaquiraí, foi atendido no Hospital Municipal, recebendo 13 pontos, devido os ferimentos na cabeça.

O caso foi registrado como lesão corporal e os acusados não foram localizados pela equipe policial que realizou a diligencia.