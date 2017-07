Acidente com grupo voltava de festa de Naviraí. corpos são identificados

Compartilhar no Facebook

Uma criança de 2 anos e uma adolescente de 15 anos sobreviveram à capotagem ocorrida na manhã desta quinta-feira (29) em Itaquiraí. Segundo informações do delegado regional Claudineis Galinari, outras três pessoas que estavam dentro do automóvel morreram, ao invés de quatro como a polícia havia divulgado anteriormente.

O grupo, segundo ele, voltava de uma festa na cidade de Naviraí quando o condutor perdeu controle da direção enquanto passava pela ponte sobre o rio Maracaí, no quilômetro 410 da BR-163, tendo saído da pista e caído na água.

As vítimas foram identificadas como Fernando de Oliveira da Silva, 25 anos; Camila Paiva, 25 anos e Rodrigo Silva Santos, 17 anos.

Fernando, segundo Galinari, tinha passagens por atos infracionais análogos a desordem e vias de fato na época em que era adolescente e depois de adulto foi fichado por lesão corporal dolosa.

Segundo o delegado, informações preliminares apontam que os sobreviventes foram arremessados do automóvel enquanto ele capotava. Porém, segundo o site MS em Foco, a adolescente conseguiu sair do veículo enquanto ele já estava submerso, conseguiu salvar o bebê e nadou até a margem.

Ambas foram levadas até o Hospital São Francisco em Itaquiraí. Posteriormente, a criança foi entregue aos cuidados de uma tia.

Um guincho foi utilizado para retirar o veículo do rio. Enquanto duravam os trabalhos, as duas faixas da rodovia foram parcialmente interditadas e o trânsito ficou lento por conta de operações pare e siga. O local já foi liberado e o tráfego segue normalmente, segundo informações da CCR MS Via, concessionária que administra a pista.

Jornal do Conesul