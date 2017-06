Realizada palestra sobre Violência Contra a Pessoa Idosa

Foi realizada na tarde desta quarta-feira (28), em parceria entre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para a Pessoa Idosa da Gerência Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Naviraí, a Casa Lar Santo Antônio e o Ministério Público, uma palestra sobre “Violência Contra a Pessoa Idosa”.

A palestra foi ministrada pelo Promotor de Justiça Dr. Daniel PívaroStadniky e contou com a presença do presidente da Casa Lar Santo Antonio Hélio Geromini, do Padre Cícero Ferreira, da enfermeira Suzana Felix Coelho, do professor José Augusto (Pintado), alunos do IPED e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Criança e Adolescente.

O evento alusivo ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa comemorado no dia 15 de junho, ainda contou com a apresentação do Coral dos idosos do grupo Conviver.

Para a gerente de Assistência Social Telma Minari essa palestra foi de suma importância. “Para garantir o envelhecimento da população de forma saudável e tranquila, com dignidade, sem temor, opressão ou tristeza, precisamos trabalhar intensamente na prevenção da violência e na identificação e no encaminhamento correto de casos de violência e, em especial, temos que preparar as novas gerações com informações, materiais e recursos educacionais, de forma a assegurar um envelhecimento digno e saudável”, destacou a gerente reforçando a necessidade de se disseminar as informações contidas no Estatuto do Idoso, que fora um dos tópicos abordados pelo promotor em sua palestra.