Posse de prefeito e vice de Tacuru

Uma sessão solene realizada na noite dessa quarta-feira, 28 de junho, no plenário da Câmara Municipal local, marcou a posse de Carlos Alberto Pelegrini, o “Carlinhos Pelegrini” (PMDB) como prefeito de Tacuru.

O ato teve a posse do médico veterinário e então vereador Marcelo Carlos Gargantini Marques (PMDB), para o cargo de vice-prefeito e do suplente de vereador Valmir Otílio da Silveira para o sexto mandato como vereador no município de 11,1 mil habitantes.