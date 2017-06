Compartilhar no Facebook

A Rádio Pantanal FM realiza seu Arraiá com a equipe a caráter para recepcionar os ouvintes com muita alegria.

A festividade acontece das 8h às 16h na própria emissora, com muita musica caipira, pipoca, algodão doce e outras guloseimas típico de período junino, além do pula pula. Tudo gratuito!

De acordo com a direção da radiodifusão, esta ação esta sendo um projeto piloto que contemplará as outras nas principais datas comemorativas, percorrendo as cidades que Rádio dispõe de boa audiência.