Bebê de 2 anos sobrevive e três morrem após carro capotar e cair de ponte

Um bebê de 2 anos e uma mulher identificada como Samara Borges, sobreviveram ao acidente na ponte do Rio Maracaí na manhã desta quinta-feira (29), em Itaquiraí, a 402 quilômetros de Campo Grande. Outros três passageiros do veículo, que caiu de proximamente 40 metros, morreram no local.

De acordo com o delegado Eduardo Lucena, responsável pelo caso, ao contrário do que divulgado inicialmente, a única criança que estava no carro foi resgatada e levada para o hospital da cidade. As vítimas foram identificadas como Fernando de Oliveira da Silva, de 25 anos, Rodrigo da Silva, de 17 anos e Camila Paiva, de 25 anos, mãe do bebê.

Para a polícia, as causas do acidente ainda são desconhecidas, mas informações repassadas no local, apontam que o condutor do carro teria pedido o controle da direção e saído da pista. Com isso, o carro capotou e caiu da ponta, uma altura de aproximadamente 40 metros. As vítimas teriam morrido afogadas.

Testemunhas contaram duas versões de como ela e a criança se salvaram. A primeira, seria de que com o capotamento, os dois saíram do carro e por isso não caíram no rio. Na segunda, Samara teria conseguido se soltar e nadado até a margem com o bebê no colo. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

O que realmente aconteceu será investigado pela Polícia Civil de Naviraí. Ainda segundo o delegado, agora os investigares procuram testemunhas que presenciaram o acidente.

Os corpos foram resgatados por funcionários da CCR MSVia e do Corpo de Bombeiros, o carro em que as vítimas estavam foi retirado da água pela concessionária e deve passar por perícia. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Militar e Polícia Civil, também acompanharam a ocorrência

