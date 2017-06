A Pantanal FM estará promovendo sua festa junina com a parcipação popular; havendo distribuição gratuita de pipoca, algodão doce, quentão e muito mais, além de pula-pula, pesque e ganhe, musicas de quadrilha e sorteios diversos. Uma barraca caipira será preparada para recepcionar os ouvintes.

A festança acontece nesta quinta-feira( 29) das 8h às 16h, em frente à emissora, na Avenida Salvador, próximo Avenida Campo Grande.

Esta ação social de acordo com o diretor artístico, Alvandir Silva, está sendo um modelo para outras ações programadas nas principais datas comemorativas. As cidades que proporcionam uma boa audiência serão contempladas, com as ações da equipe Pantanal FM.

“Visamos oferecer aos ouvintes uma interatividade diferenciada pelo gesto de carinho, além de apróximar os ouvintes de seus comunicadores”, finalizou Alvandir.