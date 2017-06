Morre no hospital homem que atirou contra a própria cabeça após tentar matar ex

Morreu na noite de terça-feira (27), no hospital de Laguna Carapã distante 275 quilômetros de Campo Grande, Oswaldo Martins de 50 anos. Ele atirou contra a própria cabeça após tentar matar a ex-mulher, no dia 21 de junho.

