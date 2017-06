Na última sexta-feira (23), a Polícia Militar de Naviraí realizou a “Operação Comando mais perto de você” na cidade de Mundo Novo.

A Operação teve início com a reunião do Comandante e Subcomandante do 12º BPM com o efetivo daquela fração subordinada e, posteriormente, encontro com as autoridades locais.

A Operação desencadeada teve intensificação do Policiamento Ostensivo e Preventivo com realização de blitz de trânsito e abordagens de pessoas e veículos.

Durante a Operação foram abordados 114 (cento e quatorze) veículos, 182 (cento e oitenta e duas) pessoas, sendo que, duas pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil por perturbação do trabalho ou do sossego alheios, juntamente com seus respetivos aparelhos de som automotivo.