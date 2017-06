Carreta de cigarros que saiu de Naviraí é presa em Naviraí

Na madrugada de hoje (24), por volta das 01h30min, policiais militares do Grupamento Especializado Tático com Apoio de Motocicletas (GETAM), lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, receberam, via Central de Operações, denúncia de que uma carreta e um VW/Voyage estariam, em atitude suspeita, transitando pela Avenida João Rigonatto.





De imediato a equipe do GETAM se deslocou até o local indicado na denúncia e constatou que os veículos haviam tomado ruma à cidade de Ivinhema pela MS-141. O condutor da carreta, ao perceber a viatura policial começou a ziguezaguear na pista, colocando em risco a segurança dele, de quem trafegava pela via e dos policiais que tentavam fazer a abordagem.





Após várias tentativas de abordagem por meio de sinais sonoros e luminosos (sirene e giroflex), o condutor, um jovem de 23 (vinte e três) anos, finalmente parou o veículo e ao ser indagado, logo confessou que transportava uma carga cigarros contrabandeados do Paraguai e que o mesmo pegou a carreta na cidade de Eldorado e levaria até a cidade de Ivinhema. No interior da carreta foi encontrada a quantia de R$8.100,00 (oito mil e cem reais) e três notas fiscais.





Em ato contínuo foi procedida a abordagem a um veículo VW/Voyage que dava apoio ao transporte de cigarros, seu condutor foi identificado como sendo um homem de 33 (trinta e três) anos, e no interior do veículo foi encontrada a quantia de R$1.650,00) mil seiscentos e cinquenta reais), ao ser indagado sobre sua participação no crime, o mesmo ficou em silêncio.





Diante dos fatos, os indivíduos, o veículo e a carga foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Naviraí para serem tomadas as demais providências processuais.





Assessoria de Comunicação Social do 12º BPM.

