PRF apreende mais de 1,4 tonelada de maconha no MS

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu durante o final de semana em Mato Grosso do Sul mais de 1,4 tonelada de maconha. Cerca de 15 mil pacotes de cigarro também foram apreendidos pela polícia no Estado. Os flagrantes foram realizados durante fiscalizações de rotina nas rodovias federais.

No Sábado (24), na BR-163 em Dourados, a PRF realizavam checagem de rotina, quando deram ordem de parada para o motorista de um veículo Captiva, com placas de Divinópolis (MG). O suspeito tentou fugir, então a polícia realizou acompanhamento tático por cerca de 15 quilômetros.

O motorista abandonou o carro, próximo ao km 267, entre Caarapó e Dourados, e fugiu a pé, através de uma mata às margens da rodovia, porém foi capturado por agentes da PRF. Foram encontrados 742 quilos de maconha no veículo.

O condutor de 26 anos, que não teve o nome divulgado, apontou que pegou a droga no Paraguai, próximo à fronteira, e levaria para Uberaba (MG), recebendo uma quantia pelo transporte. O carro e a droga foram encaminhado à Polícia Federal.

BR-267

No mesmo dia, porém na BR-267 em Nova Andradina, equipes da PRF apreenderam carga de maconha em um caminhão baú.

O entorpecente estava sendo transportado dentro de latas de tinta.

Os policiais suspeitaram do caminhão, com placas de São Paulo, e deram ordem de parada. Durante verificação ao compartimento frigorífico, foram encontradas várias caixas de material de pintura, de selador e grafiato.

Desconfiados, os agentes abriram as latas, encontrando os tabletes de maconha.

A droga foi pesada, totalizando 700 quilos.

O motorista de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina

Apreensão

Na BR-163 próximo a Campa Grande, a polícia rodoviária encontrou 15 mil pacotes de cigarro em meio a carga de fertilizantes. O caminhão bitrem e a droga foram encaminhado á Polícia Federal da Capital. Segundo a PRF, os agentes perceberam que o motorista do caminhão de 45 anos apresentava bastante nervosismo ao ser abordado. Então foi realizada vistoria na carga, sendo encontrados as caixas de cigarro. Ele apontou que buscou a carga em Mundo Novo (MS) e levaria os cigarros para Tangará da Serra (MT). O motorista foi preso em flagrante pelo crime de contrabando.

Polícia Civil

A Polícia Civil também realizou apreensões no final de semana. O Departamento de Polícia Especializada (DPE) localizou quase uma tonelada de maconha durante investigação em Campo Grande.

Agentes voltavam de diligências no interior do Estado, quando observaram um veículo Eco Sport vermelho ultrapassando a viatura e depois parando no acostamento da BR-060, sentido Campo Grande. A polícia tentou realizar abordagem, porém os ocupantes do veículo empreenderam fuga.

A equipe conseguiu prender Ismael Joaquim da Silva e Éder Marques Benites. No carro, que possuía registro de roubo e estava com placas falsas, foram encontrados 902 tabletes de maconha, que totalizara 801 quilos do entorpecente.

O delegado titular do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), Edilson dos Santos, os dois suspeitos podem estar interligados com o resgate de um preso no Hospital do Pênfigo, na Capital, na última quinta-feira (22). Tudo leva a crer que há interligação entre estes crimes, afirmou o delegado.

A polícia ainda apreendeu quatro veículos após a fuga do preso, todos com registro de roubo. Os veículos poderiam ter sido utilizados no trafico de drogas. O DPE investiga o paradeiro do preso e se os crimes estão conectados.

Quatro delegacias especializadas e o Setor de Investigações Gerais (SIG) participaram das apreensões na Capital.

