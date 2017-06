Dos 15 frigoríficos proibidos de exportar carne para os EUA, Naviraí está entre os 4 no MS

Compartilhar no Facebook

Os Estados Unidos suspenderam a importação de carne in natura de 15 frigoríficos brasileiros, entre eles quatro de Mato Grosso do Sul. O motivo foram os resultados negativos em testes de qualidade da carne que entra no país.

No estado, não podem mais vender carne in natura para os Estados Unidos as unidades da JBS de Campo Grande, Naviraí e Nova Andradina, além de uma da Marfrig de Bataguassu.

O secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki, afirmou nesta sexta-feira (23) que o governo fará uma investigação para verificar a qualidade das vacinas contra febre aftosa aplicadas nos animais cuja carne foi exportada.

As visitas devem estão programadas para ocorrer na primeira semana de julho. Mas antes, o governo federal vai enviar explicações ao Departamento de Agricultura Norte-americano sobre as medidas adotadas até o momento no país. Novacki adiantou que vai precisar de dois meses para concluir as auditorias e fiscalizações