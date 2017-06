Com destino a capital de Rondônia, Porto Velho, uma carga de aveia foi interciptada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), na manha deste sábado em Dourados. O motorista, de 49 anos, que saiu com carregamento de Mundo Novo, acabou sendo preso, por levar escondido no meio da carga, produtos ilícitos. O homem revelou ser proprietario do entorpecente, contando com lucro de R$ 200 mil reais.

,