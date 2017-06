Relacionamento entre Neymar Jr e Bruna Marquezine chega ao fim

O namoro de Neymar e Bruna Marquezine não resistiu ao intenso convívio dos últimos dias. Desde o começo do mês, eles estavam viajando juntos, visitando lugares como Los Angeles, Las Vegas e, mais recentemente, África do Sul. Os dois retornaram ao Brasil no início da semana (Neymar foi direto para São Paulo, enquanto Bruna passou pelo Rio antes de ir para um evento em SP). As brigas, que já eram comuns entre os dois, ficaram ainda mais frequentes.

A primeira briga feia depois que os dois se reconciliaram aconteceu no começo de março. Dias após o desentendimento, Bruna Marquezine deu uma entrevista num vídeo, publicado no site da revista “Vogue”, dizendo que já havia beijado mulher e descoberto uma traição pelas redes sociais. Neymar teria ficado incomodado com as declarações da namorada na época.

Neymar e Bruna Marquezine ainda enfrentariam outra crise no começo de maio. Foi exatamente quando a atriz foi visitar a amiga Sasha em Nova York. Além de reencontrar a amiga, Bruna precisava “esfriar a cabeça”.

Neymar e Bruna Marquezine de férias nos EUA Foto: reprodução/ instagram

Pessoas próximas, no entanto, não acreditam que o término seja definitivo. “Eles vivem brigando, em pé de guerra. Não dá para levar muito a sério essa história de separação. Eles são assim: vão e voltam”, entrega um amigo.

Na noite de quarta-feira, Bruna Marquezine participou de um evento de moda em São Paulo, acompanhada de Fiorella Mattheis. Já Neymar esteve no Arraiá Villa Mix, também na capital paulista. Antes, o jogador visitara a família em Santos, sua cidade. Na noite de quinta-feira, ele promoveu um leilão beneficente de seu instituto. Na chegada, confirmou o término.

