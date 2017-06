Compartilhar no Facebook

Na manhã desta quinta-feira (22) o Prefeito Dr. Izauri, o presidente da Câmara Municipal senhor Jaimir José da Silva, o Vereador Márcio Scarlassara e representantes da gerência de Assistência social de Naviraí e Eldorado estiverem em visita ao Presídio de Naviraí.

Segundo o diretor da penitenciária de Naviraí Dr. Capoti após a rebelião acontecida há 10 meses, que destruiu totalmente as instalações do lugar, hoje toda a estrutura física está pronta e reparada para utilização, podendo assim dar continuidade ao trabalho de ressocialização, que é o objetivo principal da instituição.

Dr. Capoti ainda comentou sobre as parcerias existentes, como é o caso da prefeitura, Estado e com a própria sociedade para o desenvolvimento do trabalho em prol dos apenados.

Destacou que na penitenciária os apenados confeccionam várias peças artesanais, entre elas tapetes, redes, bonecos, bolsas e redes para capacete, que são repassadas a seus familiares para venda, ajudando assim no sustento da família.

A direção do presídio pretende formalizar com a administração municipal a possibilidade de um local para mostra dessas peças produzidas, a fim de divulgar e vender tais produtos que além de contribuir para a melhoria da renda familiar dos presos, também proporciona a diminuição de pena.

O Prefeito Dr. Izauri destacou a organização da penitenciária. “Normalmente presenciamos por meio dos noticiários a imagem de um presídio como negativa, mas aqui em Naviraí, estamos diante de uma situação bem diferente, quando nós sabemos que o sistema prisional é segregador, onde o mesmo não tem acesso ao mundo exterior e aqui no presídio de Naviraí, administrado pelo Dr. Capoti podemos notar que tanto a estrutura física, humana como a de limpeza, proporciona aos presos a possibilidade de se sentirem bem, através da panificadora que já está funcionando, da metalúrgica, do artesanato e os novos desafios que o diretor pretende implantar”, disse o prefeito Dr. Izauri destacando que quer ser parceiro do sistema prisional em tudo aquilo que possa contribuir para a produção de bens e serviços.

O Vereador Márcio Scarlassara também tem a mesma linha de pensamento, dizendo que a visita ao presídio é para apoiar todas as iniciativas de ressocialização, permitindo um trabalho digno aos presos, a remissão de suas penas e que, ao retornarem ao convívio com a sociedade possam ter uma profissão. “Dos 514 presos, mais de 300 são de Naviraí e é preciso que os devolvamos à sociedade em condições de trabalharem e produzirem em favor de si mesmos e de suas famílias”, disse.

O presidente da Câmara Municipal de Naviraí Jaimir José da Silva igualmente elogiou a direção do presídio onde ali impera uma filosofia efetivamente de ressocialização, tendo a direção implantada uma verdadeira revolução na maneira de administrar aquela instituição, bem diferente do que se vê em outros congêneres espalhados por todo o país.