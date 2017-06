Paraguai quer reativar Porto comprando soja do Mato Grosso do Sul

Autoridades do governo e empresários paraguaios participaram em Dourados de uma reunião com objetivo de oferecer o Porto de Concepción, no Rio Paraguai, como alternativa para escoamento da produção de soja de Mato Grosso do Sul.

O porto fica a 330 km de Dourados e, ao contrário de projetos anteriores, a ideia agora não é prometer um caminho mais curto até o Atlântico e sim a venda direta da soja para indústrias argentinas.

“A colheita da soja em Mato Grosso do Sul começa em fevereiro. Na Argentina só começa dois, três meses depois. Nesse intervalo, as indústrias de óleo argentinas precisam de soja e possuem capacidade de processar o dobro da produção sul-mato-grossense”, afirmou Fabian Sesto.

Fabian é o presidente da Imperial Shipping, a filial paraguaia de uma empresa de logística da Alemanha, que fez parceria com outras duas empresas do Paraguai para colocar o porto em operação – a CIE e a Baden S/A Soluções Logísticas, que ganhou a concessão para explorar o terminal durante 20 anos.

Ele e o gerente de projetos e vendas da Imperial, Rodrigo Soto, estão reunidos com produtores rurais e empresários do ramo de logística e transporte de Dourados e de outras cidades de Mato Grosso do Sul, para apresentar o projeto do Novo Porto Multimodal de Concepción.

A reunião foi realizada no Hotel Bahamas, com a presença do representante de uma indústria de óleo da Argentina, interessada em comprar a soja de MS. O prefeito de Concepción, Alejandro Ramón Urbieta, também veio a Dourados.

Também estão presentes o superintendente de Apoio aos Negócios Empresariais da Semade (Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico), Bruno Gouvêa Bastos, e o presidente da Aprosoja/MS, Cristiano Bortolotto.

Bruno disse que levar a soja por Concepción pode reduzir o valor do frete e tornar o produto mais competitivo. Já o presidente da Aprosoja disse que vê o projeto com “bons olhos” e que se for realmente viável é uma alternativa para diversificar mercado.