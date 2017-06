Cidades Fronteiriças do Mato Grosso do Sul podem ser alvo do PCC conforme Policia do Paraguai

A polícia do Paraguai enviou um comunicado às autoridades policiais brasileiras informando sobre a organização de um “grande assalto” por parte do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Mato Grosso do Sul. De acordo com a revista Época, o aviso foi enviado nesta terça-feira (20) à PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Entre 100 e 150 integrantes da facção criminosa estariam em cidades paraguaias próximas à fronteira com o Brasil. As informações dão conta de que o alvo do “grande assalto” seria uma agência do Banco do Brasil de Dourados ou Ponta Porã.

Ainda segundo o comunicado, o PCC está recrutando paraguaios para reforçar a tentativa do assalto. A polícia do Paraguai, no entanto, afirmou não saber a data exata em que o assalto seria realizado.