Eldorado- Bandidos encapuzados invadem churrascaria e roubam dinheiro e celular

Durante a madrugada desta quinta-feira (22) dois bandidos armados e encapuzados invadiram uma churrascaria na cidade de Eldorado e levaram dinheiro e celular.

A funcionária do estabelecimento disse que por volta das 2 horas da madrugada desta quinta-feira (22), dois homens encapuzados e armados com revólveres invadiram a churrascaria anunciando o assalto.

Eles foram para trás do balcão onde estava a funcionária e subtraíram do caixa o valor de R$ 700, além do celular da vítima. Em seguida fugiram. Não há informações se havia clientes no momento do assalto.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma.