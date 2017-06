Sicredi realiza reunião em Japorã

A agência da Sicredi Centro-Sul MS em Mundo Novo realizou no dia 14 de junho, quarta-feira, uma reunião no município de Japorã. O encontro teve como objetivo divulgar a marca Sicredi, apresentar os diferenciais da instituição financeira cooperativa e divulgar a campanha promocional “Poupar e Viajar é Tudo de Bom”. Esta foi a primeira reunião da Cooperativa com a comunidade local.

O evento contou com a presença do vice-presidente da Sicredi Centro-Sul MS, Edilson Antonio Lazzarini, da gerente da agência do Sicredi em Mundo Novo, Renata Camargo, do coordenador de núcleo da agência de Mundo Novo, Wanderley Rankel, da gerente da agência de Iguatemi, Deborah Serrato, e representando a agência de Eldorado a colaboradora Leila Constantinov da Silva, além dos colaboradores da Cooperativa, que apresentaram a instituição e tiraram dúvidas dos presentes sobre diversos assuntos, desde associação, abertura de contas, investimentos e linhas de créditos.

De acordo com a gerente do Sicredi em Mundo Novo, Renata Camargo, a agência possui aproximadamente 40 associados que residem no município de Japorã. “A cidade de Japorã possui mais de 7 mil habitantes, e nós do Sicredi queremos estar juntos com esta comunidade, atendendo suas necessidades financeiras e estando presente no seu dia a dia”, afirma a gerente.

Segundo o vice-presidente da Sicredi Centro-Sul MS, Edilson Antonio Lazzarini, a Cooperativa atua como estimulador dos municípios, já que todo o recurso investido fica na própria região. “Somos um agregador de renda, pois além de possuirmos menores taxas, também atuamos com a distribuição dos nossos resultados, cooperando com o desenvolvimento de todos. Cresce o Sicredi, crescem os associados, cresce a comunidade”, ressalta o vice-presidente.

Campanha

Desde abril, a Sicredi Centro-Sul MS está realizando a campanha promocional “Poupar e Viajar é Tudo de Bom”. Os associados, pessoas físicas e jurídicas, que realizarem depósitos em poupança e aplicações na Cooperativa concorrerão a viagens, 52 para destinos nacionais e 3 para destinos internacionais. A primeira apuração acontecerá no dia 28 de julho, em que serão sorteadas 26 viagens com destinos nacionais no valor de R$ 4 mil cada, sendo uma para cada agência da Sicredi Centro-Sul MS.

Sobre a Cooperativa Sicredi Centro-Sul MS

A Sicredi Centro-Sul MS está presente em 22 municípios da região sul do Estado: Amambai, Aral Moreira, Bataguassu, Bela Vista, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dourados (5), Eldorado, Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã e Rio Brilhante. Atualmente são mais de 67 mil associados atendidos pela Cooperativa.