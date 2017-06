PRF apreende 845 quilos de maconha e recupera utilitário roubado

Compartilhar no Facebook

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 845 quilos de maconha na manhã desta quarta-feira (21) em Terra Roxa, na região de Guaíra, oeste do Paraná.

A droga estava no porta-malas e sobre o banco traseiro de um utilitário Mitsubishi Outlander. O motorista, de 24 anos de idade, foi preso em flagrante.

Ele transitava pela BR-163, quando foi abordado por uma equipe da PRF, que desconfiou do veículo. Com placas clonadas, o veículo havia sido roubado em abril de 2016, no município de São Paulo (SP).

Aos policiais rodoviários federais, o homem disse que pegou a carga ilícita em Amambai (MS) e que pretendia levá-la até Curitiba (PR).

O carro tinha ainda um aparelho de radiocomunicação sem autorização da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.