Polícia Militar de Itaquiraí recupera veículo roubado no Paraná

Na manhã de ontem (20), por volta das 09h50min, policiais militares lotados no 2º Pelotão de Polícia Militar de Itaquiraí, receberam a denúncia de que um veículo Fiat/Uno estaria trafegando no Assentamento Santo Antônio, em atitude suspeita.

De imediato uma equipe policial deslocou até o local indicado e deparou-se com a testemunha, a qual relatou que o condutor do veículo havia abandonado o mesmo e embarcado num ônibus com destino à Naviraí. Foi solicitado apoio das guarnições de Naviraí, porém o indivíduo não foi localizado.

Em checagens nos sistemas de restrição criminal foi constatado que o veículo era produto de roubo/furto na cidade de Diamante do Norte/PR.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí para as demais providências processuais.