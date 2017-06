Deputado João Grandão visita Naviraí

Esteve em Naviraí na última quinta-feira (13), o deputado estadual João Batista dos Santos, popularmente conhecido como João Grandão, do partido PT, acompanhado do Vereador Josias de Carvalho em visita de cordialidade ao prefeito Dr. Izauri em seu gabinete de trabalho.

O destacado deputado foi atuante Delegado do Desenvolvimento Agrário Estadual e muito contribuiu com os interesses dos produtores rurais do município. Recentemente, a pedido do Edil Josias, alocou emendas para a aquisição de ares condicionados e outros equipamentos destinados à área da saúde de Naviraí.

Durante a cordial visita ao nosso chefe do executivo municipal, colocou-se à disposição do mesmo, para desenvolverem uma parceria que venha atender o município, oportunidade em que o prefeito Dr. Izauri agradeceu a cordialidade da visita do atuante deputado e lhe fez importantes reivindicações, dentre elas, um pedido para que ele se junte aos outros deputados de nosso Estado no sentido de viabilizar recursos para a aquisição de mobiliários para o já implantado Centro de Convivência da 3ª Idade, o prefeito enfatizou ainda, ajuda para infraestrutura, como combate à erosão e outras necessidades mais urgentes.

Essas foram as principais reivindicações especiais feitas para que o ilustre parlamentar Sul-Mato-Grossense, juntamente com os demais colegas com quem o prefeito já manteve conversações, para que se unam em favor do município nesses momentos difíceis que não só Naviraí mas a maioria dos municípios brasileiros vêm atravessando.