PRF apreende carreta com 350 mil maços de cigarros contrabandeados

No km 91, da BR-158 em Paranaíba, os policiais rodoviários federais abordaram um veículo M.Benz/Axor com placas de Joinville/SC, atrelado a um semirreboque com placas aparentes de Maringá/PR, conduzido por um homem, de 48 anos.

Foram encontradas 700 (setecentas) caixas de cigarros, sendo o valor de R$ 1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais) que deixou de ser comercializado ilegalmente no mercado. Nos compartimentos ocultos da carreta, os agentes localizaram um rádio comunicador e constataram que o semirreboque tinha indícios de adulteração.

O motorista declarou ter pego o veículo em Tacuru/MS, o levaria até o Estado de Minas Gerais, e receberia R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo serviço.

Com o condutor foi apreendido ainda um celular e R$ 5.334,00 (cinco mil trezentos e trinta e quatro reais).

Ocorrência encaminhada à Polícia Federal de Três Lagoas.

Fonte: Agora Ms