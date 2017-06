Mulher desvia de buraco, perde controle da direção e morre ao cair de moto

Motociclista Sônia da Aparecida Rodrigues Fernandes, 54 anos, morreu depois de bater em um meio feio e cair da motocicleta no fim da manhã de hoje, em Dourados.

Conforme informações do boletim de ocorrência, vítima transitava em uma motocicleta Honda Fan pela avenida José Roberto Teixeira, quando perdeu o controle da direção, bateu contra o meio fio e caiu no canteiro central da avenida.

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegaram ao local vitíma já estava em óbito. Segundo a perícia, morte teria sido causada por fratura no pescoço.

Equipes da Polícia Civil e da perícia foram ao local e constaram um buraco no asfalto, que pode ter interferido no deslocamento da vítima, fazendo com que ela perdesse o controle da direção ao tentar desviar.

Além disso, chovia no momento do acidente, o que pode ter atrapalhado a visão da condutora.

Caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima e polícia investiga as circunstâncias do acidente.

correiodoestado