Maisa perde a paciência com insinuações de Silvio: ‘Isso é um ultraje!’

O clima no programa de Silvio Santos neste domingo (18) foi de bate-boca entre o apresentador e a atriz Maisa Silva. Ela participava do jogo dos pontinhos junto com o jovem Dudu Camargo, quando Silvio começou a fazer insinuações entre os dois.

O apresentador começou a dizer que trouxe Maisa e Dudu para o palco como um cupido., Maisa não deixou barato e, com opiniões afiadas, rebateu uma por uma as insinuações de Silvio.

“Se for pra isso, eu posso ir embora, porque eu não estou aqui pra arrumar namorado, estou aqui pra participar do programa. Isso é um ultraje, é constrangedor você me submeter a uma situação dessas. Eu tô aqui pra jogar o jogo”, disse Maisa logo no começo do jogo.

Silvio então perguntou o que a atriz achava de Dudu. “Ele não faz o meu tipo”, respondeu. “Você quer um rapaz que tenha beleza facial ou beleza interior? Você já viu o interior dele?”, perguntou Silvio. “Não, e nem estou a fim de ver”, respondeu Maisa.

“Ele é muito engessado, não parece de verdade. Ele fala esquisito. Ninguém pé assium o tempo todo, as pessoas gostam de gente de verdade. Ele é todo engomadinho, ele faz essa voz. Eu duvido que ele fala assim acordando. Eu não gosto tanto de formalidade”, prosseguiu Maisa.

Silvio ainda insistiu que a atriz e Dudu dançasse juntos. “Eu não vim aqui para me prestar a esse papel”, disparou Maisa. Depois de Dudu puxar uma garota da plateia para dançar, com direito a selinho, Maisa ainda completou: “Vai que é sua linda, aproveita, leva pra casa, viaja!”.

O dono do SBT ainda questionou a atriz sobre sua vontade de estudar cinema. “Eu sou o diretor de um filme, você é a estrela, ele é o galã”, disse Silvio. “Não, eu sou a diretora”, cortou Maisa.

Silvio perguntou então o que Maisa faria se um diretor pedisse que ela beijasse alguém que ela não gosta, como Dudu. “Primeiro, isto não é um filme. Segundo, ele não é um ator. Terceiro, você não é um diretor e eu não estou no meu papel de atriz aqui”.

Continuando com as provocações, o apresentador perguntou se Maisa ainda era BV. “Silvio, eu não vou falar nada pra você. É a minha vida pessoal. Eu nunca falei isso para você. Mas se você quiser, continua com essa ideia aí”, respondeu.