Frio avança e temperatura chega a 3°C nessa terça-feira em todo o Estado

Terça-feira amanhece parcialmente nublada com registro de geadas nas regiões sul e sudeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões, o tempo permanece nublado. As temperaturas caem e mínima pode chegar a 3°C em todo o Estado.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande o tempo permanece parcialmente nublado, com névoa seca durante o dia. Temperatura mínima permanece nos 8°C.

Já no interior do Estado, os termômetros devem cair e mínima pode chegar a 3°C nos municípios de Dourados, Ponta Porã e Amambaí. Em Corumbá, temperaturas marcam 8°C durante o dia.

Quarta-feira

Para quarta-feira dia deve amanhecer claro com bastante névoa seca e baixa úmidade no ar na região nordeste do Estado. Temperatura mínima sobe e pode chegar a 10°C.

Em Campo Grande, as temperaturas aumentam e dia permanece claro, apresentando névoa seca no período da tarde e mínima deve marcar 15°C.

No interior do Estado, os termômetros marcam 13°C nas cidades de Coxim, Dourados e Tacuru.