Saudade dos antigos Cultos

Quisera participar de um culto dos velhos tempos, com homens iletrados mas ungidos para pregar. E, assim, encontrei-me no Templo da denominação que amo. Pouco mais de 100 pessoas estavam presentes e, no altar, alguns pregadores se revezavam. Um rapaz foi tomado em mensagem profética, com a devida atenção dos crentes. Um grupo de crianças entoou um cântico de louvor, enquanto a leitura bíblica foi feita com a explanação de um velho pastor, trazendo uma mensagem um tanto cansativa e inaudível, contribuindo para que os mais velhos dormissem nos antigos bancos de madeira. Também o som não tinha qualidade e os pregadores muito sofriam com a falta de estrutura mínima para que pudessem ser ouvidos pela plateia.

Depois de mais de duas horas sentadas, as pessoas começavam “abrir a boca” com a proximidade do sono, sem que pelos menos fossem lembrados os 106 anos da igreja fundada por Gunnar Vingren e Daniel Berg, em Belém do Pará.