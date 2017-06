Pistoleiros executam jovem com oito tiros na frente de lanchonete

Compartilhar no Facebook

Jefferson Henrique Piovezan Azevedo, 25 anos, foi executado com oito tiros, neste sábado (17), em lanchonete de Mundo Novo.

Testemunhas informaram, conforme boletim de ocorrência, que o jovem foi emboscado por dois pistoleiros que chegaram atirando em lanchonete na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. Eles estavam em Honda CG Titan preta, sendo um alto e outro baixo.

Equipe do Corpo de Bombeiros realizou o socorro, porém Jefferson morreu ao dar entrada no Hospital Bezerra de Menezes com oito perfurações de pistola 9 mm.

Cápsulas da pistola foram recolhidas no local do crime pelos policiais, que acionaram o SIG (Serviço de Investigações Gerais) para colaborar nas buscas aos pistoleiros. O corpo do jovem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

Ocorrência foi registrada, na delegacia de Mundo Novo, como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Ninguém foi preso até o momento.