Donald John Trump – 45º Presidente dos Estados Unidos da América

Donald John Trump é o 45.º presidente dos Estados Unidos. Na eleição de 2016, Trump foi eleito pelo Partido Republicano ao derrotar a candidata democrata Hillary Clinton no número de delegados do colégio eleitoral. Perdeu por mais de 2,8 milhões de votos, a maior derrota nas urnas de um presidente eleito na história do país. Ele foi empossado para o cargo em 20 de janeiro de 2017 e, aos 70 anos de idade, é a pessoa mais velha a assumir a presidência.

Trump nasceu e cresceu no Queens, um dos cinco distritos da cidade de Nova York, e recebeu um diploma de bacharel em economia da Wharton School da Universidade da Pensilvânia em 1968. Em 1971, recebeu de seu pai, Fred Trump, o controle da empresa de imóveis e construção Elizabeth Trump & Son, renomeando-a para The Trump Organization. Durante sua carreira, Trump construiu torres de escritório, hotéis, cassinos, campos de golfe e outras instalações com sua marca em todo o mundo. Trump também foi dono do concurso de beleza Miss USA entre 1996 e 2015, fez breves aparições em filmes e séries de televisão, e apresentou e coproduziu o programa The Apprentice, um reality show que foi transmitido pela NBC entre 2004 e 2015. Em 2016, a revista Forbes o listou como a 324.ª pessoa mais rica do mundo e a 113.ª nos Estados Unidos, com um patrimônio líquido de 4,5 bilhões de dólares.

Na política, Trump tentou receber a nomeação presidencial do Partido Reformista em 2000, mas retirou-se antes do início da votação. Em junho de 2015, anunciou sua candidatura para a presidência como um republicano e rapidamente emergiu como o favorito para a nomeação do seu partido. Em maio de 2016, todos os seus rivais republicanos haviam suspendido suas campanhas e, em julho, Trump foi formalmente nomeado para presidente na Convenção Nacional Republicana. A campanha de Trump recebeu cobertura midiática e atenção internacional sem precedentes. Muitas de suas declarações em entrevistas, no Twitter e em declarações de campanha foram controversas. Várias manifestações durante as primárias republicanas foram acompanhadas por protestos.

A plataforma de Trump incluía propostas como a renegociação dos acordos comerciais com a China; a oposição a acordos comerciais específicos, como o NAFTA e a Parceria Transpacífico; o cancelamento da participação do país no Acordo de Parissobre o aquecimento global; a aplicação rígida das leis de imigração juntamente com a construção de um muro ao longo da fronteira Estados Unidos-México; a reforma da assistência médica de veteranos de guerra; a substituição do Obamacare e cortes de impostos. Após os ataques de novembro de 2015 em Paris, Trump também propôs uma proibição temporária da imigração de muçulmanos, declarando mais tarde que a proibição se concentraria em países com uma história comprovada de terrorismo, até que a triagem de possíveis terroristas seja melhorada.

Perfil do Presidente Norte-Americano – Donald John Trump nasceu em 14 de junho de 1946 no bairro Jamaica no distrito do Queens na cidade de Nova Iorque. É o segundo dos cinco filhos de Frederick “Fred” Christ Trump (1905-1999) e Mary Anne MacLeod (1912-2000). Sua mãe nasceu nas Terras Altas (Highlands) da Escócia e aos dezoito anos, em 1930, durante férias em Nova Iorque, conheceu Fred Trump com quem se casou 1936. Fred Trump nasceu, assim como seus filhos, no distrito do Queens. Os avós paternos de Donald Trump eram Friedrich Trump (1869-1918) e Elisabeth Christ (1880-1966), imigrantes alemães originários de Kallstadt, no região do Palatinado. Donald Trump tem quatro irmãos: dois irmãos, Fred Trump Jr. (1938-1981) e Robert Trump, e duas irmãs, Elizabeth Trump e Maryanne Trump. Sua irmã mais velha, Maryanne Trump Barry, é juíza do Tribunal Federal de Apelações.

Donald Trump é um cristão, mas de coração judeu, e por questões associadas à sua profissão de fé “não religiosa”, ele estaria naturalmente associado ao Estado de Israel, sendo que muitos de seus amigos e parceiros são judeus. Uma de suas filhas há pouco tempo teve que passar por uma cerimônia de conversão para se casar com um judeu.

Investimentos no Brasil – Em 18 de dezembro de 2012, Trump anunciou a construção da Trump Towers Rio, um conjunto de cinco torres com 38 andares cada em uma área de 320 mil metros quadrados no centro da cidade, perto do Porto Maravilha. Depois de construído, estima-se que terá valor de mercado de 5 a 6 bilhões de reais. Quatro anos mais tarde, em 2016, o empreendimento ainda não havia saído do papel e tem sofrido críticas de engenheiros, arquitetos e urbanistas brasileiros. Outro empreendimento do empresário e presidente eleito dos Estados Unidos é o Trump Hotel Rio de Janeiro. Situado em área nobre da Barra da Tijuca o hotel pretendia ser mais uma opção de luxo para hospedagem durante as olimpíadas e paralimpíadas do Rio de Janeiro. O hotel foi inaugurado em agosto de 2016, mas sem estar completamente construído.