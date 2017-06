CIDADE DE JERICÓ É CONSIDERADA A MAIS VELHA DO MUNDO

A cidade das palmeiras, Jericó tem 10 mil anos, sendo considerada a mais velha do mundo. Fica localizada em território palestino, sendo pelo menos cinco vezes mais antiga que as pirâmides do Egito. Jericó é um museu a céu aberto, com ruínas de diversas épocas. Apesar do ambiente conturbado pelo conflito árabe-israelense, o turismo é a sua maior fonte de receita.

Jericó fica na Cisjordânia, uma região tumultuada demais para uma velha senhora. O sítio arqueológico onde ficava a antiga Jericó está a meio quilômetro da moderna cidade e tem apenas poucas ruínas desabitadas. Entre elas, as de uma velha muralha de pedra, construída provavelmente em 8 mil anos a.C. Pela extensão da muralha, dá para calcular que cerca de 3 mil habitantes circulavam pelas ruas da Jericó antiga. Está situada no Vale do Jordão, na base da montanha de Judá, a 40 quilômetros da cidade de Jerusalém e tem aproximadamente 40 mil habitantes.

Na disputa por longevidade, Damasco, a capital da Síria, também entra no páreo, com o título de cidade mais antiga que nunca deixou de ser habitada. Escavações comprovam uma ocupação contínua de mais de 5 mil anos. Dezenas de outras cidades, com idades parecidas, reivindicam o mesmo posto, entre elas, Beirute, no Líbano, Cairo, no Egito, e Sanaa, no Iêmen. Mas, por enquanto, nenhuma conseguiu provar que foi fundada antes de Damasco, cerca de 3 mil anos a.C. Portanto, 8 mil anos a.C., Jericó é a cidade mais antiga do mundo.

Conclusão – Os cemitérios são fonte importante nos estudos arqueológicos, a partir deles é que se pode também afirmar a antiguidade da ocupação humana na região da cidade de Jericó, que a coloca como uma das mais antigas aglomerações humanas. Os habitantes de Jericó enterravam o corpo de seus mortos, mas guardavam o crânio, que era recoberto com camadas de gesso e tinta, simulando o rosto humano. Assim preparada, a caveira talvez servisse de oráculo doméstico – uma espécie de deus particular para cada família.