Suspeito pega mala em rodoviária e tenta viajar com 19 kg de droga

Barreira policial na MS-156 parou ônibus que havia saído de Coronel Sapucaia com destino a Campo Grande e equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) encontrou escondido em mala 19 quilos de maconha. A fiscalização aconteceu por volta das 9h de hoje.

O veículo passava pelo trevo de acesso a Amambai quando foi parado pelos policiais. Vários passageiros foram entrevistados e Emerson Rodrigues da Silva, de 18 anos, demonstrou nervosismo. Por conta disso, foi solicitado que ele mostrasse o que tinha mala que estava no bagageiro.

Durante busca na bagagem, a maconha foi encontrada em meio a roupas. A carga estava dividida em 34 tabletes.

Emerson afirmou à equipe do DOF que apenas havia pegado a mala no terminal rodoviário de Coronel Sapucaia e tinha como destino Goiânia (GO). Ele preferiu não dizer quem o contratou, mas revelou que havia a promessa de receber R$ 5 mil se conseguisse completar a viagem.

O suspeito também não contou para quem entregaria o entorpecente em Goiânia.

Por conta do flagrante, ele foi levado preso para a Delegacia de Polícia de Caarapó, município onde houve a fiscalização. O delegado Ricardo Meirelles Bernardinelli registrou a ocorrência como tráfico de drogas.