Dupla rouba lanchonete, troca tiros com policial de folga e um acaba preso

Compartilhar no Facebook

Dois jovens de 18 e 20 anos, invadiram e tentaram roubar lanchonete, na noite de ontem (15), na Rua Prefeito Lúdio Martins Coelho, no Bairro Taveirópolis em Campo Grande. No local havia policial militar de folga, houve troca de tiros e um dos assaltantes foi preso.

Consta em boletim de ocorrência, que por volta das 23h, dois jovens armados invadiram a lanchonete e renderam os clientes que estavam no local. Do caixa do estabelecimento, dupla conseguiu pegar cerca de R$ 1.900 em dinheiro e vários celulares dos clientes.

Policial de folga estava na lanchonete e deu voz de prisão aos assaltantes que, armados começaram a disparar contra o militar.

Durante a troca de tiros, um dos assaltantes foi baleado na perna e ficou caído no chão, enquanto o comparsa conseguiu fugir.

Criminoso que foi preso informou à polícia que, além do comparsa que fugiu, outro integrante esperava os dois próximo a lanchonete em veículo Gol.

Jovem foi encaminhado até a UPA Leblon, onde recebeu atendimento médico.Os comparsas ainda não foram encontrados pela polícia,

O local onde ocorreu o crime tem câmeras de segurança. As imagens serão utilizadas pela polícia nas investigações. Assaltante foi encaminhado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no bairro Piratininga para prestar depoimento.