Receita Federal apreende mais de R$ 400 mil em mercadorias ilegais

Mais de R$ 400 mil reais em mercadorias, fruto de contrabando e descaminho, foram apreendidas pela Receita Federal em ações da operação ‘Muro Alto’, durante este fim de semana. Os fiscais apreenderam jaquetas, maquiagem, relógios e pneus.

As apreensões ocorreram durante fiscalizações no Posto Capeí, na BR-463, em Ponta Porã. Um Fiat Doblô, com placas de Campo Grande, abarrotado de mercadorias, foi abordado pelos policiais que apreenderam fardos e caixas de jaquetas, relógios, maquiagem e acessórios para celular, avaliados em mais de R$350 mil.

Em outra ação, os servidores da Receita Federal observaram a aproximação de uma carreta do Paraguai e deram ordem de parada.

Ao vistoriarem o caminhão, eles encontraram 14 pneus que estavam rodando e outros 14, que estavam sendo transportados e eram novos e não apresentavam documentação comprovando a regular importação. A apreensão dos 28 pneus foi avaliada em R$ 50 mil.

Contrabando – Desde 2009, partes e peças de veículos automotores são proibidos como bagagem acompanhada. A pena nesses casos pode ser o perdimento da mercadoria e até mesmo do veículo transportador.