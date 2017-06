PT evita espelho para não se ver na Lava Jato

O tradicional clichê de que políticos e partidos mudam de opinião como quem troca de roupa está superado. A velocidade com que eles passaram a alternar posições é espantosa. Beira à esquizofrenia. Nem é preciso comparar a adaptação, a cada mudança de ocasião, dos discursos de quem está no centro do furacão como Temer, Lula e Aécio. Acuados, a fala de todos eles fica cada vez mais parecida.

Nesse vamos que vamos pela sobrevivência, o dito de ontem sequer é lembrado hoje. Encerrou nesse sábado (3), em Brasília, o Congresso Nacional do PT, que começou a ser organizado com ameaças de que se não houvesse uma profunda autocrítica, uma tal de refundação, haveria um racha.

Seria o preço a pagar pelo envolvimento até o pescoço do partido e de suas principais lideranças em escândalos como a Lava Jato. Nesse ínterim, com novas delações, documentos, gravações, o lamaçal atingiu em cheio tucanos como Aécio Neves e José Serra e os atuais inquilinos do Palácio do Planalto, Michel Temer à frente.

Com os adversários mergulhados no mesmo pântano, o PT esqueceu rapidinho da prometida expiação dos erros. A justificativa veio no discurso de sua nova presidente, Gleisi Hoffmann: “Não somos organização religiosa, não fazemos profissão de culpa, tampouco nos açoitamos. Não vamos ficar enumerando os erros que achamos para que a burguesia e a direita explorem nossa imagem”.

Desqualificar a autocrítica dessa maneira em sua estreia como presidente de um partido que se intitula de esquerda parece ignorância. Quem escreveu o discurso de Gleisi se esqueceu – ou talvez não saiba – que o exercício da autocrítica é peça chave nos fundamentos do socialismo mundo afora. A ponto de, no marxismo-leninismo, a autocrítica ser elevada à condição de método científico.

Na realidade, a pretensão do recado de Gleisi é bem mais pragmática. É apenas uma fuga do espelho.