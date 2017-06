Compartilhar no Facebook

Dois policiais de Tasmania, na Austrália, tiraram uma foto com um homem bêbado que eles conduziram para casa. Segundo a corporação, a ideia era provar ao rapaz como ele chegou na cama caso ele esquecesse.

De acordo com a polícia, o homem foi deixado na cama após a chegada de um amigo. Os policiais foram chamados por uma companhia de táxi, já que o homem não tinha condição de andar por conta do excesso de álcool.

“Depois de uma noite de ‘apagão”, meu amigo acordou com um selfie incrível no seu telefone”, disse o usuário do Reddit que postou a foto.

O sargento Craig Fox afirmou que essa não é uma prática comum da corporação, mas que neste caso foi necessário levá-lo para casa.