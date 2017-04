Tribuna Livre – 11 de abril

INICIATIVA LOUVÁVEL – Uma ótima ideia é a instalação da Casa do Povo, que vem sendo fomentada pela vereadora Rose do Acampamento, contando com o apoio de lideranças do MAF e outros segmentos sociais de Mundo Novo. Este será um local para dar atendimento às pessoas que necessitam de alguma assistência, tanto de ordem pessoal ou familiar, ou ainda em ações voltadas para o social. Parcerias neste sentido estão sendo formadas.

ESTÚDIO ATUANTE – Funcionando desde o mês de março, está funcionando plenamente o Estúdio da Rádio Tribuna do Povo. Já foram para o ar mais de 40 atividades entre programas informativos, entrevistas e reportagens. O sistema é integrado com as redes sociais, com programas ao vivo. Muita música de qualidade e informações objetivas, o sistema integrado de comunicação tem dado um resultado satisfatório neste primeiro momento.

PT MUNICIPAL – Estariam disputando o comando petista no município de Mundo Novo os mundonovenses Baltasar Garcia e Aleamir Biazussi. Informações extraoficiais dão conta de que Baltasar teria desistido de concorrer ao pleito. Se não surgir uma nova candidatura, é provável que o partido terá chapa única, numa coalizão para acomodar Biazussi e outros integrantes do segmento partidário em baixa no cenário nacional.

BIFFI NO CENÁRIO ESTADUAL – O ex-deputado federal, Antônio Carlos Biffi está ensaiando uma candidatura ao Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores. Os mais entendidos estão dizendo que o combativo Biffi não tem adversário à altura diante de sua performance na história do PT em MS. A direção da Rádio Tribuna do Povo aguarda confirmação do postulante para uma entrevista sobre a questão partidária e posicionamentos dentro da sigla.

ONEVAN QUESTIONA – O deputado Onevan de Matos, que foi entrevistado no estúdio da Rádio Tribuna do Povo, disse com todas as letras que a dívida do município de Naviraí, perto de 20 milhões de reais não assusta. “Isso é uma questão de administrar”, disse o parlamentar, acrescentando ainda que “a choradeira do Izauri é normal, mas é preciso implementar uma ação prática e trabalhar mais pela comunidade.” Dívida, todos os prefeitos herdaram.

LÉO EM ELDORADO – Existem informações de que o prefeito Léo está bem tranquilo e realizando uma gestão “feijão com arroz”, mas um prato bem temperado. Ele estaria humildemente fazendo as tarefas de casa, porque tem conhecimento da situação caótica em que o município sempre viveu. Os mais otimistas dizem que o novo gestor dará conta do recado, com a consciência de que a comunidade vive dias trabalhosos.