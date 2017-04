Fatos mais recentes na História de Israel

Israel é a própria personificação da continuidade judaica. É a única nação do mundo que habita na mesma terra que leva o mesmo nome, fala a mesma língua, e adora o mesmo Deus. Se o solo for cavado, pode ser encontrada cerâmica desde os tempos de Davi, moedas de Bar Kokhba, e rolos de dois mil anos de idade, escritos num hebraico muito parecido com o que é falado pelos judeus ortodoxos.

O povo de Israel, também conhecido como povo hebreu e povo judeu, tem sua origem no Pai Abraão, que estabeleceu a crença de que existe um só Deus, o Criador do Universo. Abraão, seu filho Isaque e o neto Jacó ou Israel, são considerados os Patriarcas dos Israelitas. Todos eles viveram na Terra de Canaã, que mais tarde veio a ser conhecido como a Terra de Israel. Eles e suas respectivas esposas estão sepultados no Túmulo dos Patriarcas. O nome Israel deriva do nome dado a Jacó. Seus doze filhos eram os kernels de doze tribos que formaram a nação judaica. O nome judeu deriva de Yehuda “Judá”, um dos doze filhos de Jacó: Rúben, Shimon, Levi, Yehuda, Dan, Naftali, Gade, Aser, Yisachar, Zevulun, Yosef, Binyamin. Assim, os nomes Israel, israelense ou judeu se referem a pessoas da mesma origem.

Criação do Estado de Israel – No dia 14 de maio de 1948, Israel proclamou sua independência. Menos de 24 horas depois, os exércitos normais do Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque invadiram o país, forçando Israel a defender a soberania que acabara de reconquistar em sua pátria ancestral. Na chamada Guerra de Independência de Israel, as recém-formadas e pouco preparadas forças de defesa de Israel (IDF) expulsaram os invasores em ferozes batalhas intermitentes, em um período que durou aproximadamente 15 meses e custou a vida de seis mil israelenses (quase 1% da população judaica do país na época). Durante os primeiros meses de 1949, negociações diretas foram realizadas sob os auspícios da ONU entre Israel e cada um dos países invasores (exceto o Iraque, que se recusou a negociar com Israel), resultando em acordos de armistício que refletiam a situação ao final das disputas. Assim, a Planície Costeira, a Galileia e todo o Neguev ficaram sob a soberania israelense, a Judeia e a Samaria (Cisjordânia) ficaram sob o domínio da Jordânia, a Faixa de Gaza ficou sob a administração egípcia, e a cidade de Jerusalém ficou dividida, com a Jordânia controlando a parte leste, incluindo a Cidade Velha, e Israel, o setor ocidental.

Campanha do Sinai de 1956 – Os anos de construção do Estado foram ofuscados por graves problemas de segurança. Os acordos de armistício de 1949 não só haviam fracassado ao tentar pavimentar o caminho para a paz permanente, mas também eram constantemente violados. Contradizendo a Resolução do dia 1º de setembro de 1951 do Conselho de Segurança da ONU, a passagem de transportes israelenses e para Israel foi impedida pelo Canal de Suez; o bloqueio do Estreito de Tiran foi reforçado; incursões em Israel de grupos terroristas provenientes dos países árabes vizinhos para assassinatos e sabotagens ocorreram com frequência cada vez maior, e a península do Sinai foi gradualmente convertida em uma imensa base militar egípcia. Com a assinatura de uma aliança militar tríplice entre o Egito, a Síria e a Jordânia (outubro de 1956), a ameaça iminente à existência de Israel foi intensificado. Durante uma campanha de oito dias, as FDI capturaram a Faixa de Gaza e a Península do Sinai inteira, parando 10 milhas (16 km) a leste do Canal de Suez. A decisão das Nações Unidas de implementar uma Força de Emergência das Nações Unidas (UNEF) ao longo da fronteira Egito-Israel e garantias egípcias de livre navegação no Golfo de Eilat levaram Israel a concordar com uma retirada gradual (novembro de 1956 a março de 1957) das áreas tomadas semanas antes. Consequentemente, o Estreito de Tiran foi aberto, permitindo o desenvolvimento do comércio com a Ásia e com países do leste Africano, assim como importações de petróleo do Golfo Pérsico.

Julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém – Julgamento de Eichmann: Em maio de 1960, Adolf Eichmann, chefe de operações do programa de assassinato nazista durante a II Guerra Mundial, foi trazido ao país para ser julgado de acordo com a lei de Israel relacionada aos nazistas e colaboradores nazistas (de 1950). No julgamento, iniciado em abril de 1961, Eichmann foi considerado culpado de crimes contra a humanidade e do povo judeu e condenado à morte. Seu apelo à Suprema Corte foi rejeitado e ele foi enforcado em 30 de maio de 1962. Essa foi a única vez que a pena de morte foi realizada sob a lei israelense.

De guerra em guerra – Após a guerra, o desafio diplomático de Israel era traduzir suas vitórias militares em paz permanente com base na Resolução nº 242, que pedia reconhecimento da soberania, integridade territorial e independência política de cada Estado da região e seu direito de viver em paz dentro de fronteiras seguras e reconhecidas, livres de ameaças ou atos de força. No entanto, a posição árabe, tal como formulada na Cúpula de Cartum (em agosto de 1967) não aceitava paz, negociações nem o reconhecimento de Israel. Em setembro de 1968, o Egito iniciou uma “guerra de desgaste”, com ações esporádicas e estáticas ao longo das margens do Canal de Suez, que, por sua vez, transformaram-se em lutas reais e localizadas em grande escala, causando mortes dos dois lados. As hostilidades terminaram em 1970, quando Egito e Israel aceitaram renovar o cessar-fogo ao longo do Canal de Suez.

Guerra de Iom Kipur – Durante três anos, houve uma calma relativa ao longo das fronteiras; então, no Iom Kipur (Dia do Perdão), o dia mais sagrado do ano judaico, o Egito e a Síria lançaram um ataque de surpresa coordenado contra Israel (em 6 de outubro de 1973). O exército egípcio atravessou o Canal de Suez e tropas sírias invadiram as Colinas de Golã. Durante as três semanas seguintes, as Forças de Defesa de Israel mudaram o rumo da batalha e afastaram os ataques, atravessando o Canal de Suez no Egito e avançando 20 milhas (32 km) para dentro da capital síria, Damasco. Dois anos de difíceis negociações entre Israel e o Egito e entre Israel e a Síria.

Operação Paz para a Galileia – Israel nunca quis conflito com seu vizinho do norte, o Líbano. No entanto, quando a Organização de Libertação da Palestina (OLP) se instalou no sul do Líbano após ter sido expulsa da Jordânia (1970) e perpetrou várias ações terroristas contra as cidades e aldeias do norte de Israel (Galileia), causando muitas vítimas e danos, as Forças de Defesa de Israel cruzaram a fronteira com o Líbano (1982). A “Operação Paz para a Galileia” conseguiu remover da região a maior parte da infraestrutura organizacional e militar da OLP. Durante os 18 anos seguintes, Israel manteve uma pequena zona de segurança no sul do Líbano, adjacente à sua fronteira do norte, para proteger a população da Galileia contra ataques.

Guerra do Líbano – Em maio de 2000, Israel retirou todas as suas forças da zona de segurança no sul do Líbano. No entanto, o Líbano não cumpriu as resoluções 425 e 1559 do Conselho de Segurança da ONU, que exigem o desmantelamento do Hezbollah e o deslocamento do exército libanês no sul do Líbano. Consequentemente, houve violência em julho de 2006, após o Hezbollah raptar dois soldados israelenses e bombardear cidades do norte de Israel. No conflito que se seguiu, depois conhecido como II Guerra do Líbano, mais de 4.000 mísseis foram disparados contra civis em Israel. Os combates terminaram em agosto de 2006, e a Resolução 1701 do CSONU foi aprovada, pedindo a libertação incondicional dos soldados israelenses capturados, a implantação de soldados libaneses e da FINUL em todo o sul do Líbano, e o estabelecimento de um embargo sobre armas fornecidas aos grupos armados libaneses.

Operação em Gaza – Após a retirada israelense da Faixa de Gaza e de quatro assentamentos no norte da Cisjordânia, em 2005, e a eleição do Hamas, em 2007, o terrorismo contra Israel aumentou. Milhares de mísseis foram disparados da Faixa de Gaza contra o sul de Israel, resultando em danos materiais e danos físicos e psicológicos à população que vive no sul, e forçando Israel a tomar uma ação militar na forma da Operação Chumbo Fundido (27 de dezembro de 2008 até 18 de janeiro de 2009).

Da guerra à paz – As eleições Knesset em 1977 trouxeram o bloco Likud (uma coligação de partidos de direita e de centro) ao poder, pondo fim a quase 30 anos de domínio do Partido Trabalhista. O novo primeiro-ministro, Menachem Begin, reiterou o compromisso de todos os ministros anteriores de lutar pela paz permanente na região e chamou os líderes árabes à mesa de negociações. A visita do presidente egípcio Anwar Sadat a Jerusalém (em novembro de 1977) marcou o fim da rejeição árabe aos apelos de Israel pela paz. Foi seguida por negociações entre o Egito e Israel, sob os auspícios dos americanos. Os Acordos de Camp David resultantes (em setembro de 1978) continham uma estrutura para uma paz global no Oriente Médio, incluindo uma proposta detalhada de autogoverno para os palestinos.

Terrorismo – O terrorismo árabe e palestino contra Israel existe há décadas, antes e depois do estabelecimento do Estado de Israel. Milhares de ataques terroristas que resultaram em morte e ferimentos de civis israelenses ocorreram durante as duas décadas anteriores à Guerra dos Seis Dias de 1967 (o que levou à presença de Israel nos territórios). Após sua criação, em 1964, a OLP ficou à frente da campanha terrorista. Durante os anos 1970 e 1980, as várias organizações terroristas comandadas pela OLP lançaram vários ataques dentro e fora de Israel. Um dos ataques mais notórios foi o assassinato de 11 atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique, em 1972.

Desafios internos – Durante os anos 1980 e 1990, Israel aceitou mais de um milhão de novos imigrantes, principalmente da antiga União Soviética, da Europa Oriental, e da Etiópia. A chegada de tantos novos consumidores e de um grande número de trabalhadores qualificados e não qualificados impulsionou a economia, criando um período de expansão acelerada. O governo que chegou ao poder após as eleições Knesset, em 1984, era composto pelos dois principais blocos políticos — o Trabalhista (esquerda/centro) e Likud (direita/centro). Foi substituído em 1988 por uma coalizão liderada pelo Likud, seguida em 1992 por uma coalizão do Partido Trabalhista e outros partidos esquerdistas menores. Após o assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, em 1995, novas eleições foram realizadas em 1996.

O Processo de Paz – Desde a assinatura do tratado de paz entre Egito e Israel (em 1979), várias iniciativas foram apresentadas por Israel e outros para promover o processo de paz no Oriente Médio. Essas tentativas acabaram por levar à convocação da Conferência de Paz de Madri (em outubro de 1991), realizada sob os auspícios dos americanos e soviéticos, que reuniu representantes de Israel, Síria, Líbano, Jordânia e Palestina. Os processos formais foram seguidos por negociações bilaterais entre as partes e por conversas multilaterais sobre preocupações regionais.