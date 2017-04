Abigail, uma Mulher Notável       

Por que o perigo se aproximava da casa de Abigail? O que é possível aprender com essa mulher notável? Ela assumiu a responsabilidade pelo que tinha acontecido e pediu o perdão de Davi. Abigail foi realista ao reconhecer que o marido era tão insensato como o nome dele indicava, talvez sugerindo que castigar aquele homem estava abaixo da dignidade de Davi. Ela mostrou que tinha confiança em Davi como representante de Deus, reconhecendo que ele estava travando “as guerras em Israel”. Também indicou que sabia da promessa de Deus sobre Davi e o reinado. Além disso, pediu que Davi não fizesse nada que pudesse trazer culpa de sangue sobre ele ou que talvez se tornasse, mais tarde, “uma razão para vacilação” — pelo visto, referindo-se a uma consciência perturbada. Sem dúvida, palavras gentis e tocantes. Abigail viu o pânico nos olhos do rapaz. Ele estava aterrorizado — e com bons motivos. Um grande perigo se aproximava. Bem naquela hora, cerca de 400 guerreiros estavam a caminho, determinados a matar todos os homens da casa de Nabal, marido de Abigail.

Tudo começou com Nabal. Como sempre, ele havia agido de modo cruel e insolente. Só que dessa vez tinha insultado o homem errado — o estimado comandante de um grupo leal de guerreiros bem treinados. Um dos jovens trabalhadores de Nabal, talvez um pastor, procurou Abigail, acreditando que ela pensaria em algum plano para os salvar. Mas o que uma única mulher poderia fazer contra um Exército? 3 Primeiro, vamos conhecer um pouco melhor essa mulher notável. Quem era Abigail? Como surgiu essa situação tão grave? E o que podemos aprender do seu exemplo de fé?

Abigail e Nabal não formavam um bom par. Nabal dificilmente poderia ter escolhido uma esposa melhor, já Abigail dificilmente poderia ter casado com um homem pior. É verdade que ele tinha dinheiro, por isso se achava muito importante. Mas como os outros o encaravam? Talvez não seja possível encontrar outro personagem descrito em termos tão negativos. O próprio nome dele significa “insensato” ou “estúpido”. Não se sabe se foram seus pais que lhe deram esse nome ou se ele ficou conhecido assim mais tarde. Abigail era bem diferente de Nabal. O nome dela significa “meu pai se fez alegre”. Muitos pais se orgulham de ter uma filha bonita, mas um pai sensato fica ainda mais feliz por ver a beleza interior de sua filha. Muitas vezes, uma pessoa que é bonita por fora se esquece de desenvolver qualidades como discrição, sabedoria, coragem e fé.

Nabal tinha acabado de piorar a situação de Abigail. Ele havia insultado ninguém menos que Davi, o servo fiel de Deus, a quem Samuel, o profeta, tinha ungido, revelando que Davi era o escolhido de Deus para substituir o Rei Saul. Davi estava fugindo do ciumento e assassino rei Saul, e morava numa região desértica com seus 600 guerreiros leais. Nabal morava em Maom, mas trabalhava e provavelmente tinha terras ali perto, em Carmelo. Essas cidades ficavam entre montes cobertos de pastagens boas para criar ovelhas, incluindo as 3 mil que Nabal possuía. Mas a região em volta era desértica. Ao sul ficava o vasto deserto de Parã. A região ao leste, que dava para o mar Salgado, era inóspita e cheia de desfiladeiros e cavernas. Sobreviver nesses lugares era um desafio para Davi e seus homens. Com certeza, eles tinham de caçar para comer e enfrentavam muitas dificuldades. Era comum se encontrarem com os jovens que trabalhavam como pastores para o rico Nabal.

Era a época festiva da tosquia e era comum fazer banquetes e demonstrar generosidade. Davi também escolheu bem as palavras, usando termos respeitosos. Ele até se referiu a si mesmo como “teu filho Davi”, talvez reconhecendo respeitosamente o fato de Nabal ser mais velho. Nabal estava furioso, e o rapaz mencionado contou para Abigail o que estava acontecendo. Aquele homem mesquinho começou a reclamar por causa de seu precioso pão, água e carne. Ele zombou de Davi, dando a entender que ele era insignificante, e o comparou a um servo fugitivo. Quando os homens voltaram com a resposta de Nabal, Davi ficou furioso. “Cingi-vos cada um da sua espada!”, ordenou. Armados, Davi e 400 de seus homens saíram para lutar. Ele jurou que eliminaria todos os homens da casa de Nabal.

Abigail não se omitiu, dando o primeiro passo para corrigir essa situação terrível. Ao contrário de seu marido, Nabal, ela estava disposta a ouvir. Quanto a levar o assunto a Nabal, o jovem servo disse: “Ele é um homem demasiado imprestável para se falar com ele.” Infelizmente, a importância que Nabal dava a si mesmo fazia com que ele não quisesse ouvir. Essa arrogância também é muito comum hoje. Mas aquele jovem sabia que Abigail era diferente e, sem dúvida, foi por isso que ele lhe contou o problema. Nabal havia agido iniquamente contra um servo ungido do Deus Altíssimo. Essa ação poderia resultar na morte de muitos membros inocentes da casa de Nabal. Pouco depois, Abigail se encontrou com Davi e seus homens. Novamente ela se apressou, dessa vez para descer do jumento e se curvar diante de Davi. Então abriu seu coração, fazendo uma forte súplica por misericórdia em favor de seu marido e os de sua casa.

O coração dele ficou morto dentro dele e ele próprio ficou como pedra.” Pode ser que tivesse sofrido uma espécie de derrame. Mas o seu fim veio uns dez dias depois. Além de se ver livre de um péssimo casamento, Abigail recebeu mais uma bênção. Quando Davi soube da morte de Nabal, enviou mensageiros com uma proposta de casamento. Ela respondeu: “Eis a tua escrava como serva para lavar os pés dos servos do meu senhor. Mas isso não foi um final de conto de fadas. A vida de Abigail com Davi nem sempre seria fácil. Davi já era casado com Ainoã e, apesar de Deus permitir a poligamia, isso com certeza apresentava seus desafios às mulheres fiéis daquela época. E Davi ainda não servia a Jeová como rei; muitos obstáculos e desafios teriam de ser superados antes disso. Mas à medida que Abigail ajudou e apoiou Davi durante toda a sua vida, dando-lhe mais tarde um filho, ela pôde ver que tinha um marido que a valorizava e protegia.