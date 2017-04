Rute, uma Jovem Viúva de Moabe

Rute foi uma jovem leal, ligada aos moabitas, que se casou com Boaz, e deu ao marido um filho, que recebeu o nome de Obede. Ela viveu no tempo em que Israel tinha juízes. Rute era uma jovem da Terra de Moabe; ela não era da nação de Deus, Israel. Mas, quando aprendeu sobre o verdadeiro Deus, passou a amá-lo muito. Noemi era uma mulher idosa, que ajudou Rute a conhecer o Deus Verdadeiro. Noemi era israelita. Ela, seu marido e seus dois filhos mudaram-se para a Terra de Moabe, quando havia pouca comida em Israel. Daí, morreu o marido de Noemi. Os filhos de Noemi casaram-se depois com moças moabitas, chamadas Rute e Orfa. Poré,, uns dez anos mais tarde, morreram os dois filhos de Noemi. Certo dia, Noemi decidiu voltar para seu próprio povo. Rute e Orfa quiseram ficar com ela, e por isso a acompanharam. Mas, depois de seguirem um trecho pela estrada, Noemi disse às jovens: ‘Voltem para casa e fiquem com sua mãe.’

Elas começaram a chorar, porque amavam muito a Noemi, e disseram: ‘Vamos com você, para seu povo.’ Noemi respondeu: ‘Devem voltar, minhas filhas. Será melhor ficarem em casa.’ De modo que Orfa voltou, mas Rute não foi embora. Noemi voltou-se para ela e disse: ‘Orfa se foi. Volte com ela para casa.’ Rute respondeu: ‘Não me faça abandonar você. Deixe-me ir junto. Eu irei também, e morarei onde você morar. Seu povo será meu povo, e seu Deus será meu Deus. Onde você morrer, eu também vou morrer, e lá serei enterrada.” Finalmente, chegaram a Israel. Rute foi logo trabalhar nos campos, porque era época da colheita de cevada. Um homem chamado Boaz deixou que ela colhesse cevada no seu campo. Sabe quem era a mãe de Boaz? Era Raabe, da cidade de Jericó.

Certo dia, Boaz disse a Rute: ‘Eu soube tudo sobre você, e como tem sido bondosa com Noemi. Sei que deixou pai, mãe e sua própria terra, e veio a morar entre um povo que não conhecia antes. Deus vai te abençoar muito!”’ Rute respondeu: ‘O senhor é bondoso comigo. Fez com que eu me sentisse melhor, falando assim comigo.’ Boaz gostou muito de Rute, e não demorou muito até se casar com ela. Isso tornou Noemi muito feliz. No entanto, Noemi ficou ainda mais feliz quando Rute e Boaz tiveram seu primeiro filho, chamado Obede. Mais tarde, Obede tornou-se avô de Davi, o rei de Israel e homem que andava segundo o coração de Deus.

Obede, filho de Boaz e Rute, cresceu e também se casou, tendo um filho que recebeu o nome de Jessé, que veio a ser o pai de Davi e avô do rei Salomão, dois dos mais poderosos e ricos reis de Israel. Séculos depois, outro descendente de Rute e Boaz, nasceu na pequena cidade de Belém, a mesma aldeia, onde Rute e Boaz haviam se casado há centenas de séculos passados. Jesus de Nazaré, que nasceu para trazer felicidade ao mundo, libertando a raça humana da morte e do juízo, possibilitando aos convertidos vida nova de amor e muita paz. Rute, portanto, foi a grande precursora da salvação dos homens, embora não tenha feito parte da nação israelita.