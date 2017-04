Pagamento de contas inativas do FGTS ultrapassa os R$ 146 milhões

A Caixa Econômica Federal inicia amanhã o pagamento de R$ 146.154.251,65 para 138.455 trabalhadores na segunda fase dos saques de contas inativas do FGTS em Mato Grosso do Sul.

Para atender os trabalhadores nascidos nos meses de março, abril e maio a Caixa abrirá 37 agências neste sábado. O horário de funcionamento será das 9h às 15h.

A segunda etapa de saques vai beneficiar 7,7 milhões de brasileiros, com valor disponível acima de R$ 11,2 bilhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Do total, 30% ou 2,3 milhões, receberão automaticamente o crédito nas contas. As agências terão atendimento exclusivo amanhã para realizar pagamento de contas vinculadas FGTS, solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro dos trabalhadores e emitir senha do Cartão Cidadão.

A relação das agências está no site da Caixa. Além disso, está prevista a abertura antecipada (2 horas antes) de todas as agências da CAIXA nos dias 10, 11 e 12 de abril para pagamento exclusivo de contas inativas do FGTS.

Na Capital serão nove unidades situadas na Avenida Bandeirantes, Rua 13 de Maio, Avenida Coronel Antonino, Rua Barão do Rio Branco, Avenida Eduardo Elias Zahran, Avenida Mato Grosso, Avenida Marechal Deodoro (Aero Rancho), Avenida Júlio de Castilho e Avenida Gury Marques (em frente à rodoviária).

No interior serão abertas em Dourados as agências das avenidas Joaquim Teixeira Alves e da Weimar Torres.

Os demais 25 municípios com atendimento amanhã são: Amambai, Rio Brilhante, Cassilândia, Miranda, Miranda, Aparecida do Taboado, Bonito, Corumbá, Três Lagoas, Aquidauana, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Coxim, Jardim, Fátima do Sul, Ivinhema, Maracaju, Chapadão do Sul, Bataguassu, São Gabriel do Oeste, Caarapó, Sidrolândia, Mundo Novo, Sonora e Nova Alvorada do Sul.

PAGAMENTO

O pagamento automático em contas só beneficia aqueles que têm conta poupança individual na Caixa Econômica.

Todos os demais precisam procuram pessoalmente as unidades para saque. Tem direito ao recurso aqueles que já trabalharam com carteira assinada até 31 de dezembro de 2015. Para cada emprego há uma conta de FGTS e contas de empregos atuais ou após 2015, não são ativas para este tipo de saque.

A consulta do saldo pode ser feita informando o número do PIS e a senha, no site da Caixa ou pelo telefone 0800 726 0207. A senha pode ser cadastrada na hora, e também é possível saber pelo aplicativo para celular da Caixa.

BALANÇO

Entre os dias 10 e 31 de março, a Caixa registrou o pagamento de R$ 80.343.124,99 para 118.383 trabalhadores sul-mato-grossenses.

No País foram pagos mais de R$ 5,9 bilhões relativos às contas inativas do FGTS. O número de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro que já sacaram alcançou 3,7 milhões de pessoas.

O valor equivale a 85% do total inicialmente previsto (R$ 6,96 bilhões) e aproximadamente 77% dos trabalhadores (4,8 milhões), nascidos em janeiro e fevereiro, beneficiados pela MP 763.

CANAIS E DOCUMENTOS

Valores até R$ 1.500,00 podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do Cidadão.

Para valores até R$ 3.000,00, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes CAIXA. Acima de R$ 3.000,00, os saques devem ser feitos nas agências CAIXA.

Para facilidade no atendimento, os trabalhadores devem sempre ter em mãos o documento de identificação e Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão de seu contrato. Para valores acima R$ 10 mil é obrigatória a apresentação de tais documentos.

CANAIS EXCLUSIVOS

A Caixa criou um serviço exclusivo em seu site para facilitar o atendimento ao trabalhador que tem direito ao pagamento de conta inativa.

Na página, o trabalhador pode visualizar se possui contas contempladas pela MP 763/16, o valor que tem a receber, a data do saque e os canais disponíveis para realização do pagamento.

Outra opção de atendimento aos trabalhadores é o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo 0800 726 2017. No telesserviço será possível saber se a conta vinculada está apta para recebimento do valor disponível para saque, além de informações sobre os canais de pagamento.

Para realizar a consulta do saldo no 0800 ou no site, o trabalhador deve informar seu número de CPF ou PIS/PASEP (NIS).

Nesses canais, o trabalhador pode, inclusive, indicar que deseja receber o crédito em uma de suas contas na CAIXA. Já foram realizados mais de 31 milhões de atendimentos pelo 0800 e cerca de 1,6 milhões de atendimentos realizados por operadores no telesserviço.

QUEM PODE SACAR

De acordo com a MP 763/16, o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015 pode sacar o saldo da conta vinculada, estando ou não fora do regime do FGTS, respeitado o calendário publicado pela CAIXA.

Antes da MP, o trabalhador somente poderia sacar caso permanecesse três anos fora do Regime do FGTS, em caso de aposentadoria, utilização para moradia, dentre outros.

As demais regras de saque das contas ativas não sofreram modificação, ou seja, o saque de contrato de trabalho vigente pode ocorrer nos casos de demissão sem justa causa, moradia própria ou aposentadoria, por exemplo.